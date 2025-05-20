Zile'de Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Zile'de Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Tokat'ın Zile ilçesinde, çınar ağacında mahsur kalan bir kedi itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kediyi 15 dakikada serbest bıraktı.

Tokat'ın Zile ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Dinçerler Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda, kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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