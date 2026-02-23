Haberler

Diyarbakır'da zihinsel engelli yaşlı adam 16 gündür aranıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta evden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş için arama çalışmaları 16. gününde 186 kişilik ekiple devam ediyor. Zorlu arazilerde süren çalışmalar, aile tarafından yapılan ihbarla başladı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), çalışmaların 16'ncı gününde 186 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 186 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 2 dronla Salih Ertaş'ı arıyor. Bölgedeki tüm köyler aranırken, engebeli arazilerin fazla olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

