Diyarbakır'da kaybolan engelli, 14'üncü günde 249 kişilik ekiple aranıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 8 Şubat'ta evden çıkan zihinsel engelli Salih Ertaş'ı bulmak için 249 kişilik ekip, 14 gündür arama yapıyor. Ertaş, misafirliğe gitmek üzere çıktığı evinden bir daha dönmedi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş'ı (84), çalışmaların 14'üncü gününde 249 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 14'üncü gününde Ertaş; AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, Karayolları Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 249 kişilik personel, 30 araç, 1 kadavra köpeği ve 5 dronla aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
