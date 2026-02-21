Haberler

Zihinsel Engelli Adam 14 Gündür Kayıp: 249 Kişilik Ekip Arıyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 8 Şubat'ta evden ayrılan zihinsel engelli 84 yaşındaki Salih Ertaş, 14 gündür kayıp. Arama çalışmaları 249 kişilik ekiple sürdürülüyor.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş'ı (84), çalışmaların 14'üncü gününde 249 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 14'üncü gününde Ertaş; AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, Karayolları Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 249 kişilik personel, 30 araç, 1 kadavra köpeği ve 5 dronla aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
