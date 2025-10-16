Zihinsel Engelli Merve’nin Gelinlik Giyme Hayali Gerçek Oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki zihinsel engelli Merve Başpınar'ın gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğünle gerçekleşti.

Merve'nin annesi Ayşe Başpınar, kızının hayalini gerçekleştirmek için Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Rahime Söğüt ve yakınlarının desteğiyle temsili kına gecesi ve düğün düzenledi.

Başpınar, düğün öncesi kuaföre giderek hazırlandıktan sonra gelin arabasıyla evinin önüne getirildi. Davetlilerin katılımıyla yapılan törende, takı merasimi yapıldı.

Başpınar, daha sonra yakınlarıyla müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Duygu dolu anlar yaşayan Başpınar'a, yakınları çeşitli hediyeler verdi.

Anne Ayşe Başpınar, AA muhabirine, kızının mutluluğunu paylaşan herkese teşekkür etti.

Kızının hayalinin gerçekleştiğini aktaran Başpınar, "Merve bana sürekli 'anne, ben de gelin olmak istiyorum' derdi. Babası da rahmetli olmadan önce, 'Kızım senin düğünün cennette olacak' demişti. Bugün kızımın hayali gerçekleşti. Herkesten Allah razı olsun, kızım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." dedi.

Merve Başpınar da kendisi için düzenlenen temsili düğünde büyük sevinç yaşadığını, herkesin desteğiyle unutulmaz bir gün geçirdiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ağabey Abdülkerim Başpınar da kardeşinin hayalini gerçekleştirdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.