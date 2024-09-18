Zihinsel engelli kadına tecavüz! Yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 kişi tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli G.T. (23) adlı kadına cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 2'si yabancı uyruklu, 7 kişi tutuklandı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bala Mahallesi'nde 5 Eylül günü zihinsel engelli G.T. ailesine cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine aile, polise şikayetçi oldu. Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

BOŞ ARAZİYE GÖTÜRMÜŞLER

G.T'ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 2'si yabancı uyruklu, 7 kişi gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin G.T'yi pazar günü katıldığı düğünde alıp, yakınlardaki araziye götürüp, cinsel istismarda bulundukları öğrenildi.