Zigong Uluslararası Dinozor Fener Festivali Başladı

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1. Festivalden çeşitli görüntüler

30. Zigong Uluslararası Dinozor Fener Festivali Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong şehrinde başladı.

Çin'in Zigong kenti fener kültürüyle tanınıyor. 1000 yıllık bir geçmişe sahip bu fener gösterisi, ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zigong'dan bildiriyor.

(XHTV)