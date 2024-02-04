Zigong Uluslararası Dinozor Fener Festivali Başladı
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong şehrinde düzenlenen 30. Zigong Uluslararası Dinozor Fener Festivali başladı. Zigong kenti fener kültürüyle tanınıyor ve bu festival ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
UZUNLUK: 00: 00: 12
1. Festivalden çeşitli görüntüler
30. Zigong Uluslararası Dinozor Fener Festivali Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong şehrinde başladı.
Çin'in Zigong kenti fener kültürüyle tanınıyor. 1000 yıllık bir geçmişe sahip bu fener gösterisi, ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zigong'dan bildiriyor.
(XHTV)