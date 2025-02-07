Zigana Dağı'nda Üniversite Öğrencilerine Çığ Eğitimi Verildi

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibince üniversite öğrencilerine çığ eğitimi verildi.

Zigana Kayak Tesislerinde, Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde çığ düşmesi durumunda hareket tarzı, donma durumunda ilk yardım teknikleri, soğuk havalarda giyim konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılan teçhizat ve malzemelerin tanıtımının da yapıldığı programda yaralanma durumunda yapılacaklar uygulamalı olarak gösterildi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi. Sevil Cengiz, AA muhabirine, JAK timi tarafından verilen eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Cengiz, JAK'dan yılda bir defa üniversite öğrencilere yönelik çığda arama kurtarma eğitim aldıklarını belirterek, "Yaz mevsiminde ise hayatta kalma eğitimini alıyoruz. Bölüm olarak acil durumlarda, afet durumunda ve herhangi bir olay anında gerek arama kurtarma çalışmaları gerek planlama çalışmaları gerekse hazırlık çalışmaları sırasında neler yapılacağını öğretmek ve ona göre öğrencilerimizi mezun ettikten sonra bunlarla ilgili kadroları yetiştirmek için bu eğitimleri alıyoruz." diye konuştu.

AYAY birinci sınıf öğrencisi Zeliha Güneş ise eğitimlerin meslekleri üzerinde çok fayda sağlayacağına işaret ederek, "Bizler sadece depremde, selde yada başka bir afette görevli değiliz. Çığ ve heyelan eğitimleri de almamız gerekiyor. Bu eğitimleri aldığımız içinde çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.