Haberler

Zigana Dağı'nda kar etkili oldu

Zigana Dağı'nda kar etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı, sabah saatlerinde karla beyazlandı. Sıcaklık sıfırın altında 1 dereceye düştü, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kayak merkezinde hareketlilik bekleniyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon- Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı, sabahtan itibaren devam eden karla beyaza büründü.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Zigana Dağı'ndaki kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu.

Sabah bölgeye gelen doğaseverler, beyaza bürünen Zigana Dağı'nda fotoğraf çekip yürüyüş yaptı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Zigana Kayak Merkezi'nde de yağışın ardından hafta sonunda hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletmesi Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, kayak tesislerindeki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kar yağışının bir hafta boyunca sürmesini beklediklerini ifade eden Eroğlu, "Karın kayak seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşları hafta sonu keyifli vakit geçirmek için bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ali Güner ise karın yağmasıyla Zigana Dağı'na geldiğini belirterek, "Sosyal medyada paylaşmak, anı kalması için fotoğraf çektik. Manzara çok güzel. Herkesin gelip görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tuncay Güner de kar yağdığını tahmin edip Zigana Dağı'na geldiklerini anlatarak, "Manzara güzel ve gezdik. Arkadaşlarla fotoğraf çektirdik." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler

Site aidatları uçtu! İşte İstanbul'da en pahalı ve en ucuz ilçeler
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title