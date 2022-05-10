Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Osman Sak - Güncel
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Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, arazide otladı sırada zifte yapışan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, arazide otladı sırada zifte yapışan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Avdancık Mahallesi'nde bulunan arazide otlayan keçilerden biri, toprağa dökülen zifte yapıştı. Durumu gören çoban, keçiyi çıkarmak istedi. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Keçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yapıştığı yerden kurtarıldı. Keçi, sahibine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Osman Sak - Güncel

Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Haberler

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