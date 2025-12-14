Albüm: Çin'in Zhouzhi Ulusal Doğa Koruma Alanı Altın Burunlu Maymunlar ve Nadir Türlere Ev Sahipliği Yapıyor

ZHOUZHİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki Qinling Dağları'nın kuzey ve güney yamaçlarını kapsayan Zhouzhi Ulusal Doğa Koruma Alanı, altın burunlu maymunlar başta olmak üzere nadir yaban hayatı türleri ile bu türlerin yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor.

Son yıllarda hayata geçirilen çeşitli ekolojik restorasyon projeleri sayesinde, bölgedeki yaban hayatı popülasyonlarında istikrarlı bir artış kaydedildi. Bu kapsamda, Zhouzhi Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki altın burunlu maymun sayısı 1.200'den 2.000'e yükseldi.