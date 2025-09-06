Zhoushan Limanı'ndaki Shuangyumen Süper Büyük Köprüsü'nün Ana Kulesi Tamamlandı

ZHOUSHAN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentindeki Zhoushan Limanı'nda yer alan Liuheng Otoyolu Köprüsü'nün ikinci etabının ilk ana kulesi olan Shuangyumen Süper Büyük Köprüsü'nün doğu ana kulesi cumartesi günü yükseltilerek tamamlandı. Bu gelişme, köprünün inşasında önemli bir ilerlemeyi simgeliyor ve sonraki yapım aşamaları için bir temel oluşturuyor.