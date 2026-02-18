Salihli'de zeytinyağı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 30 litre zeytinyağı çalan A.T. isimli şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytinyağı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Mahallesi'ndeki bir evden 30 litre zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin A.T. (45) olduğunu tespit etti.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA " / " + Onay Ozan -