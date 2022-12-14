Karar verildi! Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi Güncel Haberler Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenlemenin çıkarıldığı torba kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yarın devam edilecek. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, bugün; Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmesine geçildi. YARIN İKİNCİ MADDEDEN İTİBAREN GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenleme, AKP ve MHP milletvekillerinin önergesi ile kanun teklifinden çıkarıldı. Kanun teklifinin görüşmelerine yarın ikinci maddeden devam edilecek. Kaynak: ANKA / Güncel Madencilik Güncel Haberler

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