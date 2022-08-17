ZEYTİNLİK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Antalya'da zeytinlik alanda 15 gün önce öldüğü düşünülen Yusuf Arslan K?'nın (23) cesedi bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4939 sokak üzerinde yer alan zeytinlik alan içerisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek için kestirme alan olarak zeytinlik yolunu kullanmak isteyen bir vatandaş hareketsiz halde yerde yatan birini gördü. Vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, alana şerit çekti. Ekiplerin yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin Yusuf Arslan K. olduğu ve yaklaşık 15 gün önce öldüğü belirlendi. Cansız bedenin yanında uyuşturucu madde olduğu, ailesinin de uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Yoğun kokudan dolayı polis ekipleri maskeyle görev yapmak zorunda kalırken, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf Arslan K.?nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)