Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

(İSTANBUL) Zeytinburnu sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Saat 16.48 sıralarında, Kennedy Caddesi'nin Zeytinburnu kesiminde seyir halindeki otomobilin aniden şerit değiştirmesi üzerine Özel Halk Otobüsü bir sitenin duvarına çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada bir yolcu öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ancak tedavi gören yaralılardan biri daha yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA