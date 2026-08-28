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Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Zeytinburnu'nda Otobüs Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Zeytinburnu'nda bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu Özel Halk Otobüsü duvara çarptı. Kazada ilk anda 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralılardan biri daha hayatını kaybederek ölü sayısı 2'ye yükseldi.

(İSTANBUL) Zeytinburnu sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Saat 16.48 sıralarında, Kennedy Caddesi'nin Zeytinburnu kesiminde seyir halindeki otomobilin aniden şerit değiştirmesi üzerine Özel Halk Otobüsü bir sitenin duvarına çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada bir yolcu öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ancak tedavi gören yaralılardan biri daha yaşamını yitirdi, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA
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