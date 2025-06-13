Zeytinburnu'ndaki Restoranda Yangın Söndürüldü

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Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi üzerindeki restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ekipler duman tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytinburnu'nda restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Kennedy Caddesi üzerinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, restorandaki çalışanların ve müşterilerin yangın sırasında dumandan etkilenmeleri ve kaçmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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