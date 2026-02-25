Merter Polisevi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Zeytinburnu'nda bulunan Merter Polisevi'nin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Zeytinburnu'ndaki Merter Polisevi'nin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Maltepe Mahallesi'ndeki Merter Polisevi'nin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk