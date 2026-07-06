Haberler

Başına beton parçası düşen çocuğun ölümüne ilişkin müteahhidin 6 yıla kadar hapsi istendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binadan kopan moloz parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Tesnim Urfali'nin ölümüne ilişkin davada, müteahhit Abdurrahman Çınar'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı sırasında kopan moloz parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin davada, aralarında müteahhit Abdurrahman Çınar'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında "taksirle öldürme" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Nisan'da Nuripaşa Mahallesi 11. Sokak'ta yürüyen 6 yaşındaki Tesnim Urfali'nin kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binaların önünden geçerken başına moloz düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen müşteki anne Nuhe Hajjar, olay günü kızıyla kaldırımda yürüdüğünü, yan kısımda devam eden kentsel dönüşüm yıkım sahasında herhangi bir güvenlik şeridi ve koruyucu karavan bulunmadığını, kızının binadan fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini, olaya ilişkin davacı ve şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamedeki olay yeri inceleme raporunda, yıkılan binaların etrafının çinkoyla çevrili olduğu ancak hayatını kaybeden çocuğun olduğu kısımda bariyerlerin olmadığı, burada 2 iş makinesinin bulunduğu, bu binalardan birinin kısmen yıkıldığı, olay yerinde 4340 ile 6430 kilogramlık 2 beton parçasının bulunduğu aktarıldı.

İddianamede bulunan görüntü inceleme tutanağında, olay günü iş makinelerinin faaliyetini sürdürdüğü, kaldırımda yürüyen kişilerin yıkımın gerçekleştiği yere doğru baktıkları, kaldırımda bulunan kişilerin panik halinde kaçıştığı, hayatını kaybeden çocuk ile annesi ve kardeşinin kenara çekildiği, seken moloz parçasının Urfali'nin üzerine geldiği, moloz parçasının yere düştüğü bilgisi yer aldı.

Tutanakta, o esnada çocuğun da yere düştüğü, seken moloz parçasının parçalanarak sürüklendiği belirtilerek, Urfali'nin yerde yatar vaziyette olduğu kaydedildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporunda, Tesnim Urfali'nin ölümünün künt kafa travması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İddianamede "bilgi sahibi" olarak ifadesine yer verilen Ferhat Sevdi, inşaat operatörü olduğunu, olay günü yıkım işiyle ilgilendiğini, olayın öncesinde sanık Mustafa Şahin'le yer değiştirdiklerini, sanığın yıkım kısmına geçtiğini, kendisinin diğer makineye geçtiği esnada bir çığlık sesi duyduğunu beyan etti. Sevdi, makineden indiğinde çocuğa taş geldiğini fark ettiğini söylediğini aktardı.

Binaların yapım müteahhidinin sanık Abdurrahman Çınar, binanın yıkımından sorumlu kişinin Teknik Yıkım Hafriyat ve İnşaat Limited Şirketi yetkilisi sanık Bilal Haydaroğlu, şantiye şefinin sanık Aşan Şenlik, yıkım işlemini gerçekleştiren iş makinesi operatörünün ise sanık Şahin olduğunun tespit edildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanıkların, atılı suçlamayı kabul etmedikleri de aktarıldı.

2 sanık asli kusurlu bulundu

Şirket yetkilisi Haydaroğlu ve şantiye şefi Şenlik'in asli kusurlu, iş makinesi operatörü Şahin, yapım müteahhidi Çınar ile ilgili belediyenin denetim ve kontrolle görevli birim yetkililerinin tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporunda anlatıldı.

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Abdurrahman Çınar, Aşan Şenlik, Bilal Haydaroğlu ve Mustafa Şahin hakkında "taksirle öldürme" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti