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Zeytinburnu'nda sokak kavgası: Şişeyle başına vurulan kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda sokak kavgası: Şişeyle başına vurulan kişi yaralandı
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Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde alkol alan bir grup arasında çıkan kavgada bir kişi başına şişeyle vurularak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumu hakkında bilgi verilmezken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda iddiaya göre, sokakta alkol alan grup arasında çıkan kavgada kafasına şişeyle vurulan 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.15 sıralarında Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta alkol alan bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavga sırasında bir kişinin diğerinin başına alkol şişesiyle vurduğu öne sürüldü. Başından yaralanan kişi, bir süre kaldırımda oturarak yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, kavga sonrası yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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