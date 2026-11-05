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Zeytinburnu'nda park halindeki kamyonet kurşunlandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde 2 Kasım'da park halindeki kamyonete motosikletli şüphelilerce silahla ateş edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı; şüpheliler ile kamyonet sahibi arasında yol verme husumeti bulunduğu öğrenildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda park halindeki kamyonetin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 Kasım'da Çırpıcı Mahallesi'nde Engin Yalçınkaya'ya ait park halindeki kamyonete, motosikletle gelen şüphelilerce silahla ateş edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, silahla ateş eden Ü.D. (28) ile olayla bağlantısı olan Y.V. (19) ve M.K'yi (28) gözaltına aldı.

Şüpheliler ile kamyonet sahibi arasında yol verme konusundan husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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