Zeytinburnu'nda park halindeki cip uzun namlulu silahlarla kurşunlandı

Zeytinburnu'nda, uzun namlulu silahlarla kurşunlanan park halindeki bir ciple çevresindeki iş yerinde hasar meydana geldi.

Zeytinburnu'nda, uzun namlulu silahlarla kurşunlanan park halindeki bir ciple çevresindeki iş yerinde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde, Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak'ta park halindeki bir cipin kurşunlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, kimliği belirsiz şüphelilerin 34 MER 21 plakalı cipe uzun namlulu silahlarla ateş açıp, geldikleri araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Araç ile çevresindeki iş yerinde hasar oluşurken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
