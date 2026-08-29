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Zeytinburnu'nda Hırsızlık Şüphelileri Saldırdı: Bir Kişi Darbedildi

Zeytinburnu'nda Hırsızlık Şüphelileri Saldırdı: Bir Kişi Darbedildi
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Zeytinburnu'nda parasının çalındığını iddia eden bir kişi, 3 şüphelinin peşinden gitti. Şüpheliler, kişiyi tekme ve yumruklarla darbedip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Saldırı anları kameraya yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda parasının çalındığını iddia ederek 3 şüphelinin peşinden giden kişi, tekme ve yumruklarla darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cevizlibağ Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bulunan kişinin parası iddiaya göre 3 şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden kişi, şüphelilerin peşinden gitti. Bir süre sonra takip edildiklerini fark eden şüpheliler, kişiye tekme ve yumruklarla darbedip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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