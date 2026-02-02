Zeytinburnu'nda sitenin otoparkında yangın; 3 bina tahliye edildi

ZEYTİNBURNU Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin eksi ikinci katındaki kapalı otoparkta park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sitede bulunan üç bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel