Zeytinburnu'nda sitenin otoparkında yangın; 3 bina tahliye edildi
Merkezefendi Mahallesi'nde bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangın, alevlerin diğer araçlara sıçramasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve tedbir amaçlı olarak üç bina boşaltıldı.
ZEYTİNBURNU Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin eksi ikinci katındaki kapalı otoparkta park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sitede bulunan üç bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel