Haberler

Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan binadan üzerine beton parçaları düşen iş makinesinin operatörü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi sürecinde yıkılan bir binadan düşen beton parçaların etkisiyle iş makinesi operatörü yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri operatörü hastaneye kaldırdı.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılan binadan üzerine beton parçaları düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.

Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta 5 katlı binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında sabah saatlerinde yıkımına başlandı. Çalışma sırasında iş makinesi operatörlerinden Veysel Yazıcıoğlu, binanın bir kısmını yıktı.

Çalışmalar sürerken binanın kalan kısmı ekskavatörün üzerine yıkıldı. Yaralanan operatör Yazıcıoğlu, arkadaşlarının yardımıyla iş makinesinden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yazıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zabıta ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak yıkımı durdurdu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Otomobilde ölü bulundu! Olayla ilgili 1 kişi gözaltında
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title