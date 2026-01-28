Haberler

Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binanın bitişiğindeki 6 katlı apartmanın yan duvarı olmadığı ve bazı dairelerin açıkta kaldığı ortaya çıktı. Bina sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerle iletişime geçti.

Zeytinburnu'nda, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Sümer Mahallesi 27. Sokak'ta bir binada kentsel dönüşüm projesi kapsamında iş makineleri yardımıyla yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Apartmandaki bazı dairelerin bir kısmının açıkta kaldığı görüldü.

Mağdur olan bina sakinlerinden Furkan Çiğilli, kendi binalarının duvarının olmadığının yıkım sırasında ortaya çıktığını belirterek, "Yan binanın duvarı olduğu için duvarsız yapmışlar ve yıkıldığında ortaya çıktı. Bizim de dairemiz açıkta kaldı. Şu an mağduruz bu durumdan. Minimum bir hafta, 10 gün sürecek bunun yapılması. Kötü bir durum, kış gününde böyle bir şeyin yaşanması. Ustalar geldi ölçü aldı bu konuda. Umarım mağduriyetimizi giderirler." diye konuştu.

Bina sakinlerinin, mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kişilerle irtibata geçerek durumu ilettikleri, bu kapsamda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı

Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi

Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza

İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza