Zeytinburnu'nda Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 100 ruhsatsız tabanca, 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğunu belirledi. Ekipler, bugün iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca, 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.