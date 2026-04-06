Zeytinburnu'nda inşaat çalışması sırasında bitişikteki binanın duvarı yıkıldı

Zeytinburnu'nda bir binanın inşaatı sırasında beton harcı dökülmesi esnasında, bitişikteki apartmanın üçüncü katındaki duvar yıkıldı. Olayda dairede yaşayanlar yara almadan atlattı, ancak eşyalar zarar gördü. İnşaat çalışmaları durduruldu.

Zeytinburnu'nda bir binanın inşaatına beton harcı döküldüğü sırada bitişikteki apartmanın üçüncü katındaki duvarı yıkıldı.

Veliefendi Mahallesi Saha Yolu Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın inşaat çalışması sırasında beton dökme işlemi yapıldı.

Beton harcının dökümü sırasında bitişikteki apartmanın üçüncü katındaki duvar, dairenin içine ve apartman boşluğuna doğru yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte beton harcı dairenin yatak odasına ve apartman boşluğuna doldu.

Dairede yaşayanlar olayı yara almadan atlatırken, yatak odasındaki eşyaları zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle inşaat çalışmaları dururken, apartmanda bulunanlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Polis ekipleri, inşaat firmasındaki iki görevliyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Yıkılan duvarın bina için risk oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
