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Zeytinburnu'nda iddiaya göre elektrik kaçağı alevlere yol açtı, yangın söndürüldü

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Zeytinburnu'nda iddiaya göre elektrik kaçağı alevlere yol açtı, yangın söndürüldü
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Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G6 Sokak'ta akşam saatlerinde iddiaya göre yerdeki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Alevler, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü; polis güvenlik önlemi aldı, inceleme başlatıldı.

ZEYTİNBURNU'nda yerdeki elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyitnizam Mahallesi G6 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yerdeki elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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