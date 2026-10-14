Zeytinburnu'nda iddiaya göre elektrik kaçağı alevlere yol açtı, yangın söndürüldü

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ZEYTİNBURNU'nda yerdeki elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyitnizam Mahallesi G6 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yerdeki elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı