Ekipler şaştı kaldı! 19 yaşındaki genç kızın 101 suç kaydı çıktı

Ekipler şaştı kaldı! 19 yaşındaki genç kızın 101 suç kaydı çıktı
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Ekipler şaştı kaldı! 19 yaşındaki genç kızın 101 suç kaydı çıktı
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Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yapan 3 kadın, kaçmaya çalıştıkları takside altın ve paralarla yakalandı. Zanlılardan 19 yaşındaki genç kızın tam 101 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan 3 kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ekipleri, 30 Temmuz'da Çırpıcı Mahallesi'nde M.C.A'nın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi akaryakıt istasyonunda durdurdukları taksiyle kaçmak isterken yakaladı.

ÇALDIKLARI ZİYNET EŞYALARI ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

Zanlıların üst aramasında M.C.A'ya ait olduğu belirlenen 7 çeyrek altın, yarım altın, gram altın, çocuk künyesi, altın kolye, 50 avro ele geçirildi. Şüphelilerin çantasında ayrıca, 2 bin 150 lira, "maymuncuk" olarak tabir edilen ve kapı açmada kullanılan anahtar ile İngiliz anahtarı ve tel bulundu.

HENÜZ 19 YAŞINDA 101 SUÇ KAYDI VAR

Zanlılardan D.A'nın (19) çeşitli suçlardan 101 kaydı, 2 aranması, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Ç.A'nın (36) 43, S.A'nın ise 20 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ekipler şaştı kaldı! 19 yaşındaki genç kızın 101 suç kaydı çıktı

Öte yandan, zanlıların hırsızlık sonrası kaçmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalanmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBeyzade Onur:

Yasalar bu kadar suç kaydı olan birini dışarda nasıl bırakır

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Haber YorumlarıAdnan DALLI:

101 defa suç kaydı olmuş insanın 102. yapmayacağını düşünerek tutuklamayan adalet, adalete düzgün iş yapması için doğru kanunları veremeyen kanun koyucular ve bunları görmelerine rağmen her şey güzelmiş gibi gidip gidip aynı insanlara oy veren halk olarak hepimiz kusurluyuz.

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Kaç suç daha işlemesi gerekiyordu ki içeri alınsın....?

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Haber Yorumlarıoğuz:

101 suç kaydı vardı şimdi salarsınız dışarı 102 suç kaydı olur.Adalet böylemi işliyor

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Romen çingeneleri

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