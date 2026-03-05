Haberler

Zeytinburnu'nda denizde cesedi bulunan anne ve kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde denizde cesedi bulunan Fatmanur Çelik (30) ve kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı. İkili, bir taksiye binerken ve sahilde yürürken kameralara yakalandı. Cenazeleri ise dün Ümraniye'de toprağa verildi.

ZEYTİNBURNU'nda denizde cesedi bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'in (8) son görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çelik'in kucağındaki kızıyla taksiye bindiği ve sahilde araçtan indiği görülüyor.

