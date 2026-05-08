Zeytinburnu'nda iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü
Maltepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir iş hanının çatısındaki kulübede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler devam ediyor.
Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'ndeki iş hanının, otopark olarak kullanılan çatısında bulunan kulübede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını otomobillere sıçramadan söndürdü.
Hanın çatısında ve kulübede hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok