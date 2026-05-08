Zeytinburnu'nda iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda, 4 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'ndeki iş hanının, otopark olarak kullanılan çatısında bulunan kulübede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını otomobillere sıçramadan söndürdü.

Hanın çatısında ve kulübede hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.