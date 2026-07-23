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Zeytinburnu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı, savrulan araç park halindeki bir araca vurdu. Kazada 2 kişi yaralandı, itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Zeytinburnu'nda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kennedy Caddesi'nin Ankara istikametinde seyreden 2 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri yol kenarında park halinde olan başka bir araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
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