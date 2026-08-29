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İETT otobüsü duvara çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

İETT otobüsü duvara çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
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Zeytinburnu'nda bir İETT otobüsü, önüne sürülen otomobilin dikkatini dağıtması sonucu sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, İETT otobüsünün önüne sürerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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