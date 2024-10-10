Üye Girişi
Haberler

Zeytinburnu'nda 11 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu

Zeytinburnu'nda 11 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sahili'nde denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki Ömer A. için arama çalışmaları başlatıldı. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Zeytinburnu'nda denize girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Kazlıçeşme Sahili'nde arkadaşlarıyla oturan Ömer A. denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarına başladı.

Öte yandan, çocuğun denize girmeden önce çıkardığı eşyalarını, arkadaşları poşet içinde polise teslim etti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Zeytinburnu Kazlıçeşme Güvenlik istanbul İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Polis Çocuk

Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Gözlerin çevrildiği Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu

Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.