Zeytinburnu açıklarında gemide zehirlenme: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

ZEYTİNBURNU açıklarında Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemideki 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mil açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 kişiyi alarak Ataköy'de sağlık ekiplerine teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.08.2026 Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edilmiştir. Olay yerine sağlık, AFAD KRBN ve UMKE ekipleri sevk edilmiştir. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy'e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Olaydan etkilenen gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Personelin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı