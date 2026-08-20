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Zeytinburnu açıklarında gemide zehirlenme: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Zeytinburnu açıklarında gemide zehirlenme: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Zeytinburnu'nun 9 deniz mili açığında Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemide zehirlenme şüphesiyle yardım talebinde bulunuldu. Olay yerine sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 3 Çin ve 1 Myanmar vatandaşı 4 kişi Sahil Güvenlik botuyla Ataköy'de sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Valilik, personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

ZEYTİNBURNU açıklarında Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemideki 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mil açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 kişiyi alarak Ataköy'de sağlık ekiplerine teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.08.2026 Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edilmiştir. Olay yerine sağlık, AFAD KRBN ve UMKE ekipleri sevk edilmiştir. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy'e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Olaydan etkilenen gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Personelin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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