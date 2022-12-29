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ZEYTİN TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

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İzmir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen Burhan Öztürk, hayatını kaybetti.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Yenigün Mahallesinde emekli kasap, evli ve iki çocuk babası Burhan Öztürk, zeytin toplamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait kanalın yanındaki ağaca tırmandı.

DAL KIRILINCA KANALA DÜŞTÜ

Ağacın dalının kırılması sonucu dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 5 metre yükseklikten kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Öztürk'ün cenazesi Morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

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