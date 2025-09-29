Haberler

Zeytin Tesisinde Çatı Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesindeki bir zeytin tesisinde, güneş paneli temizliği yapan 47 yaşındaki işçi İbrahim Serhat Uçar, çatının çökmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti. Uçar, hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin tesisinde, güneş paneli temizliği yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu düşen işçi yaşamını yitirdi.

İbrahim Serhat Uçar (47), güneş panellerini temizlemek için tesisin çatısına çıktı.

Bu sırada çatının çökmesiyle yere düşen Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Serhat Uçar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.