Zeytin Tesisinde Çatı Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Havran ilçesindeki bir zeytin tesisinde, güneş paneli temizliği yapan 47 yaşındaki işçi İbrahim Serhat Uçar, çatının çökmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti. Uçar, hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.
İbrahim Serhat Uçar (47), güneş panellerini temizlemek için tesisin çatısına çıktı.
Bu sırada çatının çökmesiyle yere düşen Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Serhat Uçar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
