Zeytin Bahçesinde Kurtuluş Savaşı'na Ait Patlamamış Mermi Bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir çiftçi, sulama sırasında Kurtuluş Savaşı'ndan kalma bir patlamamış top mermisi buldu. Mermi, güvenlik önlemleri altında kontrollü bir şekilde patlatıldı.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi zeytin bahçesini sularken, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu. Mermi, kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Olay, Salihli'nin Çukuroba Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolu mevkisindeki zeytin bahçesini sulayan Kemal Yıldız, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu. Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları, bölgeye gönderildi. Top mermisi, kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.