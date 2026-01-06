Haberler

Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zeytin ürünlerinden kaynaklanan atık suyu Göksu Nehri'ne deşarj eden bir işletmeye 1 milyon 337 bin lira ceza verdi. Kirliliğe neden olan tesiste yapılan incelemede suyun aktığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zeytin ürünlerinden kaynaklanan atık suyu Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki Göksu Nehri'ne deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'nin yer yer siyaha dönmesi, koku ve köpüklenmesi üzerine Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Kirliliğin zeytin hasadıyla zeytinyağı üretim/prina işleme fabrikalarından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Aralık'ta Göksu Nehri ve çevresinde yer alan zeytinyağı üretim ve prina işleme tesislerinde yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir Prina İşleme Tesisi'nde 'karasu lagünü' olarak adlandırılan alanda toplanan zeytin atığı suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı ceza uygulandı. İşletmeye toplam 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Sorunlu bir açıklamadır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı