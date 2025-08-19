Zeynep Sut'un Cenazesi Toprağa Verildi

Mardin'in Derik ilçesinde, ailesi tarafından dereden düşmüş olarak bildirilen 12 yaşındaki Zeynep Sut'un otomobildeki cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından, Zeynep'in cenazesi Akçay Mahallesi'nde gözyaşlarıyla defnedildi.

Mardin'in Derik ilçesinde ailesi tarafından dere yatağına düştüğü ihbarı yapılan, bölgeye giden jandarma ekiplerince otomobilde battaniyeye sarılı cansız bedeni bulunan Zeynep Sut'un (12), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sona erdi. Yakınlarına teslim edilen Zeynep'in cenazesi, kırsal Akçay Mahallesi'ne bağlı Zıkreş mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
