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Zeynep Sönmez, Cincinnati'de devleri yıktı

Zeynep Sönmez, Cincinnati'de devleri yıktı
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'deki WTA 1000 turnuvası Cincinnati Open'ın ilk turunda Daria Kasatkina'yı 2-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İlk seti kaybeden Sönmez, ikinci sette maç puanı çevirip tie-break ile seti alarak mücadeleyi uzattı. Karar setinde üstünlük kuran milli tenisçi, tur atladı. İkinci turda dünya 10 numarası Amanda Anisimova ile karşılaşacak.

(CINCINNATI) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 turnuvası Cincinnati Open'ın ilk turunda Daria Kasatkina'yı 2-6, 7-6, 6-3 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sönmez, ilk seti 6-2 kaybettiği karşılaşmanın ikinci setinde maç puanı çevirdi ve seti 7-6 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Karar setini 6-3 kazanan milli tenisçi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 10 numarası Amanda Anisimova ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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