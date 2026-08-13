Zeynep Sönmez, Cincinnati'de devleri yıktı

(CINCINNATI) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 turnuvası Cincinnati Open'ın ilk turunda Daria Kasatkina'yı 2-6, 7-6, 6-3 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sönmez, ilk seti 6-2 kaybettiği karşılaşmanın ikinci setinde maç puanı çevirdi ve seti 7-6 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Karar setini 6-3 kazanan milli tenisçi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 10 numarası Amanda Anisimova ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA