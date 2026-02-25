Haberler

Zeynel Emre, Polis İntihar Vakalarındaki Artışı Bakan Çiftçi'ye Sordu

Güncelleme:
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye, “Son beş yılda görevde ve emekli emniyet personeli arasında kaç intihar vakası gerçekleşti? Bu vakaların yaş, cinsiyet, rütbe, görev birimi ve hizmet süresine göre dağılımı nedir? Son beş yılda psikolojik destek talebinde bulunan personel sayısı kaçtır? İntihar risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleyici mekanizmaların oluşturulması amacıyla ilgili kurumlarla ortak bilimsel araştırmalar yapılmakta mıdır? Mobbing iddiaları, disiplin uygulamaları, tayin sistemi ve ekonomik koşulların personelin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır” sorularını sordu.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, emniyet teşkilatında son yıllarda artış gösterdiği ifade edilen intihar vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Emre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Emre, önergenin gerekçesinde uzun ve düzensiz çalışma saatleri, yoğun fazla mesai, vardiya sistemi, ağır görev koşulları, travmatik olaylara maruz kalma, disiplin süreçleri, mobbing iddiaları ve ekonomik baskıların personelin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekti. Görev gereği silah taşıma zorunluluğunun da kriz anlarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Emre, "Kamuoyuna yansıyan bilgiler ve meslek örgütlerinin paylaşımlarına göre 2024 yılında 73, 2025 yılında 93 emniyet mensubu intihar ederek yaşamını yitirdi. 2026 yılının ilk aylarında da 10 emniyet mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu tablo, vakaların münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini ve kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

CHP'li Emre'nin Bakan Çiftçi'ye soruları ise şöyle:

"Son beş yılda (yıllar itibarıyla) görevde ve emekli emniyet personeli arasında kaç intihar vakası gerçekleşti? Bu vakaların yaş, cinsiyet, rütbe, görev birimi ve hizmet süresine göre dağılımı nedir? Son beş yılda psikolojik destek talebinde bulunan personel sayısı kaçtır? Teşkilat bünyesinde görev yapan psikolog sayısı ve psikolog başına düşen personel oranı nedir? Emniyet personelinin ortalama haftalık çalışma süresi kaç saattir ve fazla mesai hangi esaslara göre uygulanmaktadır? Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vardiya sisteminin düzenlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmekte midir? İntihar risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleyici mekanizmaların oluşturulması amacıyla ilgili kurumlarla ortak bilimsel araştırmalar yapılmakta mıdır? Mobbing iddiaları, disiplin uygulamaları, tayin sistemi ve ekonomik koşulların personelin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır?"

CHP'li Emre, emniyet personelinin ruh sağlığının korunmasının yalnızca çalışanların değil, kamu güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından da hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
