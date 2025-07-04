Zeynep Tuna'nın yönetimindeki Zeygah Ritim Topluluğu, Yedikule Hisarı'nda konser verdi.

"Defzen Selamlaması" ile başlayan konserde, "Gel Gör Beni", "Katibim", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "İnsan İnsan", "Ötme Bülbül" ve "Haydar Haydar" adlı eserlerin de aralarında olduğu repertuvar seslendirildi.

Konserin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tuna, kadınlara sanatta görünür ve etkin olabileceği bir alan açma hayaliyle topluluğun bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk, önce küçük bir çemberde başladığımız def atölyeleriyle şekillendi. Her yeni katılanla birlikte büyüyen bir topluluğa dönüştük. Amacımız; kadınların sesini, ritmini, hikayesini sahneye taşımak, ortak bir estetik ve dayanışma dili oluşturmak. Ritimle kurulan bu bağ, sadece bir müzik icrası değil, aynı zamanda bir iyileşme ve birlikte olma halidir bizim için."

Tuna, sanatla bir şeylerin değiştirilebileceğini aktararak, "Kökü Anadolu'ya, Orta Doğu'ya, Mezopotamya'ya uzanan ritimlerin izini sürüyoruz. Geleneksel halk müziğinden tasavvufi eserlere, özgün kompozisyonlardan etnik müziğe kadar geniş bir repertuvarımız var, bazen bir nefes, bazen bir sessizlik kadar derin… Eser seçimimizde duygusal yoğunluk, kadınların hikayesi ve kültürel hafızayla kurduğumuz bağ ön planda oluyor." diye konuştu.

Orkestranın 40'ı aşkın kadından oluştuğunun altını çizen Tuna, şu bilgileri verdi:

"Vokalistler, defzenler ve geleneksel çalgılarla sahneye çıkan çok katmanlı bir topluluğuz. Her konserimiz tematik olarak kurgulanıyor. Bazen kadına dair bir söz, bazen bir coğrafyanın izi eşlik ediyor performanslarımıza. İstanbul'un çeşitli kültür-sanat merkezlerinde ve tarihi mekanlarında konserler verdik. Şimdi bu rotayı Anadolu şehirlerine, ardından da Türk dünyası ve Orta Doğu ülkelerine taşımayı hedefliyoruz."

Zeynep Tuna, en büyük motivasyonlarının kadın dayanışması olduğunu vurgulayarak, "En büyük motivasyonumuz, kadınların birbirine alan açtığı, birbirini görünür kıldığı, desteklediği anlara tanıklık etmek. Bir öğrencimizin ilk kez sahneye çıkarken titreyen elleriyle çaldığı ritmin, binlerce kişilik bir salonla buluştuğu o an, o gözyaşı, o gülümseme, işte Zeygah'ın kalbi orada atıyor." ifadelerini kullandı.

Birçok şehirden, üniversiteden, hatta yurt dışından kadınların kendilerine ulaşarak, "Biz de böyle bir topluluk kurmak istiyoruz." dediklerini dile getiren Tuna, "Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu yolda yürümek cesaret ister ama yalnız değilsiniz. Kendi sesinizi bulmak için önce sustuğunuz yerlere dönüp bakın. Ritmi duyduğunuz an, adım atmaya başlayabilirsiniz. Emek, sabır ve birlikte olmanın iyileştirici gücüyle her şey mümkün." değerlendirmesinde bulundu.