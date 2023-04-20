ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ, 74 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN KAPILARINI AÇTI

DÜNYANIN en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı.

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem nedeniyle kapandı. 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar, çeşmeler ve kentin simgesi olan milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği ile 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaiklerle dikkat çeken Zeugma Mozaik Müzesi, 74 günlük aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

'ZİYARETÇİLERİMİZ İLE BULUŞTUK'

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, depremin tüm bölgeyi etkilediğini ifade ederek, müzenin hasarsız olmasına rağmen tedbir amaçlı kapattıklarını söyledi.

Hem vatandaş güvenliği hem personel güvenliği dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını ve ziyarete bu nedenle kapatıldığını kaydeden Çomak, ilk ziyaretçilerimiz sabah saatleri itibariyle gelmeye başladığını söyleyerek, şöyle dedi:

"Zeugma Mozaik Müzesi bugün itibariyle yeniden ziyaretçileri ile buluştu. 6 Şubat sabahı yaşadığımız büyük depremler dolayısıyla bizleri çok etkiledi. Biz depremin ilk saatinden itibaren genel müdürümüz ve genel müdürlüğümüze bağlı bürokratlarımızın talimatları doğrultusunda deprem acil eylem planımızı ilk saat itibariyle devreye aldık. Güvenlik tedbirleri başta olmak üzere tedbirlerimizi aldık. Ana depremden sonra çok fazla artçı deprem oldu. Hem vatandaş güvenliği hem personel güvenliği dolayısıyla gerekli tedbirleri aldık ve ziyaretleri kapatmıştık. Bakanlığımızın kararı ile Arefe günü Mozaik Müzemizi ve Zeugma Antik Kentimizi ziyaretçilerimize açtık. İlk ziyaretçilerimiz sabah 08.30 itibariyle gelmeye başladı. Kesinlikle depremi Zeugma Mozaik Müzesi olarak hasarsız atlattık. Bir çatlağımız dahi yok. Mozaiklerimiz sağlam tek bir kaybımız dahi olmadı. Müzemiz İTÜ, TÜBİTAK ve bakanlıklarımız tarafından müzemiz denetlendi. Müzemiz bu süreçte aynı zamanda bir lojistik merkezi olarak kullanıldı. Hem personellerimiz için hem vatandaşlarımız için depremde sığınılacak bir üst konumundaydı. İlk günden bu yana elektriğimiz, sıcak suyumuz vardı buraya gelen vatandaşlarımıza ve personellerimize de böyle bir hizmet verdik. Burada hem sosyolojik hem psikolojik destekler sağladık. Çevre illerdeki Elbistan, Maraş, Adıyaman ve Hatay müzelerine de lojistik hizmet sunduk. Depremzede müze olmuş olsak da güçlü olarak ayakta kaldık. Ziyaretçilerimiz artık gönül rahatlığıyla müzemize gelebilirler."