Zerzevan Kalesi'nde Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Çınar Kaymakamlığınca "Perseid meteor yağmuru" kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi yapılar gece karanlığında Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu doğa olayını ilgiyle izledi.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Türkiye'de gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı noktalardan birinin Zerzevan Kalesi olduğunu söyledi.

Mistik ve tarihi alanda vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Erdoğan, "Restorasyon çalışmasından dolayı sınırlı bir kontenjanla bu programı düzenliyoruz. 1000'e yakın vatandaşımız kamp sandalyesini, minderini alıp gelenlerle birlikte gökyüzünü izliyoruz." dedi.

Erdoğan, Zerzevan Kalesi'nde bu güzel doğa alayını vatandaşlarla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Dicle Kaya da gökyüzü gözlem etkinliğine ilk defa katıldığını ifade etti.

Kaya, "Bu kadar kalabalık olabileceğini tahmin etmezdim. İnsanların yoğun ilgisi var. Biraz ışık kirliliği var. Bekliyoruz, umarım görürüz." diye konuştu.