Zerzevan Kalesi'nde Bilim ve Sanat Şöleni

Zerzevan Kalesi'nde Bilim ve Sanat Şöleni
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Diyarbakır'ın tarihi Zerzevan Kalesi'nde, öğrenciler tarafından piyano dinletisi düzenlendi ve gökyüzü gözlemi yapıldı. 'Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat' etkinliğine katılan çocuklar, tarihi ortamda sanat ve bilim deneyimleri yaşadı.

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, öğrenciler tarafından piyano dinletisi sunuldu, teleskopla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin ile Silvan Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Azad Kırtay öncülüğünde Çınar ilçesinde???????ki Zerzevan Kalesi'nde "Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından piyano dinletisi sunuldu, daha sonra teleskopla gökyüzü gözlemi yapıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, tarihi mekanda piyano dinleme ve yıldızlar ile gezegenleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine, Zerzevan Kalesi'nde kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Çınar ve Zerzevan Kalesi'ni tanıtmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bu kültürel ve sanatsal etkinlikler arttıkça Diyarbakır'ın bu tür etkinliklere ne kadar aç olduğunu kalabalıktan görüyoruz. Herkes kamp sandalyesi, halısı ve semaveriyle buraya gelerek bu güzel müzik dinletisine, kültürel ve sanatsal etkinliğe katıldı." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin de tarihi mekanlarda yıldızlarla sanatı buluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkinlik sayesinde çocuklar ile ailelerinin tarihi mekanları görme fırsatı bulduğunu anlatan Geçkin, şunları kaydetti:

"Bu tür mekanlar çocuklar için inanılmaz bir sahne oluyor. Kapalı mekanda sahne almaktansa tarih ile sanatı birleştirdiğimiz bir mekanda sahne almak özgüven kazandırdı. Öğrenciler çok mutlu, çok güzel dönüşler alıyoruz. Etkinliğin amacı, velileri ve öğrencileri yıldızların altında bilim ve sanatla buluşturmaktır."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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