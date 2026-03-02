Pakistan: Afganistan yönetiminin "terör gruplarını" dağıtması gerekiyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan yönetiminin "terör gruplarını" dağıtması gerektiğini belirterek, ülkesinin Afganistan'a her zaman "kardeşçe" yaklaştığını söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Parlamento'da milletvekillerine hitap eden Zerdari, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zerdari, "Eylemlerimiz, özellikle Hindistan destekli Pakistan Talibanı (TTP) ve Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ile onların bağlantılı unsurları tarafından Afganistan'dan gelen saldırılara karşı tahammül sınırlarımızı ortaya koymuştur." dedi.

Pakistan toprağının kutsal olduğunu ifade eden Zerdari, yerli ya da yabancı hiçbir yapının Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için komşu topraklarını kullanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Zerdari, Afganistan yönetiminin "terör gruplarını" dağıtması gerektiğini vurgulayarak Pakistan'ın, Afganistan'a her zaman "kardeşçe" davrandığını söyledi.

Diyalogdan hiçbir zaman geri adım atmadıklarını belirten Zerdari, Afganistan'a başka bir ülkenin amaçları için kullanılacak bir "savaş alanı" olmaya son vermeleri çağrısında bulundu.

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonda Kabil tarafında 435 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 630'u aştığını açıklamıştı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.