Haberler

Pakistan: Afganistan yönetiminin "terör gruplarını" dağıtması gerekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan yönetiminin terör gruplarını dağıtması gerektiğini vurgulayarak, ülkelerinin her zaman kardeşçe yaklaştığını belirtti. Zerdari, Pakistan'ın topraklarının istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan yönetiminin "terör gruplarını" dağıtması gerektiğini belirterek, ülkesinin Afganistan'a her zaman "kardeşçe" yaklaştığını söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Parlamento'da milletvekillerine hitap eden Zerdari, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zerdari, "Eylemlerimiz, özellikle Hindistan destekli Pakistan Talibanı (TTP) ve Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ile onların bağlantılı unsurları tarafından Afganistan'dan gelen saldırılara karşı tahammül sınırlarımızı ortaya koymuştur." dedi.

Pakistan toprağının kutsal olduğunu ifade eden Zerdari, yerli ya da yabancı hiçbir yapının Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için komşu topraklarını kullanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Zerdari, Afganistan yönetiminin "terör gruplarını" dağıtması gerektiğini vurgulayarak Pakistan'ın, Afganistan'a her zaman "kardeşçe" davrandığını söyledi.

Diyalogdan hiçbir zaman geri adım atmadıklarını belirten Zerdari, Afganistan'a başka bir ülkenin amaçları için kullanılacak bir "savaş alanı" olmaya son vermeleri çağrısında bulundu.

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonda Kabil tarafında 435 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 630'u aştığını açıklamıştı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki

Son görüşmede ipler kopmuş! İşte İran'dan savaş başlatan tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık

İran'a mesajını verdiği yer manidar! Enkazın önünde konuştu
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump'a tam destek veriyor

İşte Trump'ın tüm suç ortakları: Tam destek veriyorlar
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten

İran yine aynı ülkeyi vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık

İran'a mesajını verdiği yer manidar! Enkazın önünde konuştu
Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı

Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler