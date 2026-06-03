Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Starmer telefonda görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüşerek savaşın sona erdirilmesi için müzakereleri ve savunma silahlarını ele aldı. Zelenskiy, Avrupa'nın müzakerelerde yer alması gerektiğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Starmer ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Zelenskiy, görüşmede, savaşın sona erdirilmesi için yürütülmesi gereken müzakereleri ve savunma silahları gibi konuları ele aldıklarını aktardı.
Avrupa'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerde yer alması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Müzakerelere ve toplantılara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.
Müzakerelerde Avrupa'nın sesine ihtiyaç duyulduğunu savunan Zelenskiy, "Bunu nasıl başaracağımız konusunda koordine olduk." ifadesine yer verdi.