Zelenskiy: "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar"
İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Zelenskiy: "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar" KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinerek, "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar" dedi.
- Zelenskiy: " Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar"
KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinerek, "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar" dedi.