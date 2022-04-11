Zelenskiy: "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar" - Haberler

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Zelenskiy: "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar"

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Zelenskiy: "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar" KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinerek, "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar" dedi.

- Zelenskiy: " Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinerek, "Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar" dedi.

Zelenskiy: Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar

Zelenskiy: Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar

Zelenskiy: Ukrayna'ya saldırılarında yaklaşık 2 bin roket kullandılar

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Roket, Güncel, Haberler

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